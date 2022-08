Aneurisma cerebral: saiba mais sobre esta doença sem precedentes

Muitas vezes nós ‘solucionamos’ as dores de cabeça ao dormir, tomar um remédio ou fazer uma compressa. No entanto, algumas dores de cabeça precisam ser vistas com mais atenção principalmente quando frequentes. Os sinais que o seu corpo dá podem indicar para algo mais severo, como, por exemplo, um aneurisma cerebral.

Mas, afinal, o que são aneurismas cerebrais?

Os aneurismas são basicamente fraquezas em uma artéria do cérebro que, ao longo de um período, começam a aumentar e formam uma protuberância. Isso leva a uma estrutura semelhante a um balão na parede do vaso sanguíneo. Devido à sensação contínua de sangue nos vasos sanguíneos do cérebro, o balão continua crescendo em tamanho até que a parede da artéria fique muito fina e se rompa.

Quais são os principais sintomas?

Geralmente, as pessoas que sofrem com um aneurisma cerebral não veem nenhum sinal grave até que ele se rompa. E, quando se rompe, é comum que as pessoas sofram com um início súbito de fortes dores de cabeça. Diferente de outras dores, esta é bastante forte e conta com um pico de poucos segundos entre seu início e fim.

Além disso, uma pessoa com aneurisma pode ter náuseas, vômitos, rigidez no pescoço, aumento da dor quando move a cabeça, dor intensa na parte de trás da cabeça e como se alguém tivesse chutado suas costas. Em casos muito graves, o paciente tende a perder a consciência, pode sentir fraqueza no braço ou na perna, a fala também pode ser afetada e pode até causar morte instantânea.

Quem é mais suscetível à doença?

É comum que haja alguma fraqueza no vaso sanguíneo relacionada ao desenvolvimento do cérebro. Pessoas com pressão alta, predisposição genética (muito incomum), pessoas que fumam e com idade de 40 a 60 anos são mais suscetíveis a desenvolver aneurisma cerebral.

Como o aneurisma cerebral é diagnosticado e tratado?

É importante que os pacientes reconheçam que não se trata de uma dor de cabeça comum e procurem atendimento médico imediatamente. Um paciente pode sobreviver a uma hemorragia. No entanto, o coágulo pode estourar a qualquer momento novamente.

Como tratamento, é realizada uma cirurgia de emergência para garantir que o aneurisma esteja seguro e fechado. Se houver dor de cabeça intensa, a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética ajudam a verificar o vazamento de sangue no cérebro.