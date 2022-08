Banco de Sangue de Rondonópolis informa que está precisando urgentemente de doações

A Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Rondonópolis, conhecida também como Banco de Sangue, está usando as redes sociais para informar a população do município que está precisando urgentemente de doações.

O objetivo do convite é aumentar os números de coletas, tornando assim o estoque mais seguro para atender as demandas.

A sede da UCT fica no Jardim Guanabara, próximo da Secretaria de Saúde, porém, o local está em reforma e as coletas de doações estão sendo realizadas na área externa do Hospital Regional, que fica na rua Arnaldo Estevão e os atendimentos acontecem das 7h às 18h.

Quem pode doar

Os principais requisitos para ser um doador voluntário são:

Sentir-se bem, com saúde;

Apresentar documento com foto válido em todo território nacional;

Ter entre 18 e 65 anos de idade;

Ter peso acima de 50 Kg.

Quando for doar sangue, observe as seguintes recomendações

Nunca vá doar sangue em jejum;

Faça o repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

Não ingira bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

Evite fumar por pelo menos 2 horas antes da doação;

Evite alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação;