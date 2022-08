Bancos são investigados por fraude em cartão de crédito consignado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse, nesta quinta-feira (25), que vai investigar 23 bancos e instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado.

Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Itaucard, do Itaú Unibanco, e Nubank estão entre os investigados, segundo o comunicado do ministério. A reportagem procurou, via email, as instituições citadas, mas ainda não recebeu respostas.

A investigação foi motivada por uma denúncia do órgão de defesa do consumidor do estado do Rio de Janeiro. Clientes dos bancos estariam sendo lesados com a emissão não autorizada dos cartões, o que gera a cobrança de juros nos pagamentos mínimos, feitos diretamente em folha.

Segundo a denúncia, a fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ser informado de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, é lançado como saque no cartão e depositado em sua conta-corrente.