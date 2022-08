Caixa divulga datas de pagamento do auxílio a caminhoneiro e taxista

A Caixa divulgou nesta sexta-feira (5) o calendário de pagamento dos benefícios a caminhoneiros e taxistas. Os valores serão creditados em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

Para os caminhoneiros, o pagamento começa na próxima terça-feira (9), com previsão de término em 17 de dezembro. A medida emergencial prevê o pagamento mensal de R$ 1.000 aos motoristas até dezembro de 2022. Neste mês de agosto, os beneficiários receberão duas parcelas, referentes aos meses de julho e agosto, totalizando R$ 2.000.

Têm direito ao benefício os caminhoneiros cadastrados até 31 de maio de 2022 no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), mantido pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e pelo Ministério da Infraestrutura.

Confira o calendário do Benefício Caminhoneiro

09/08 – 1ª e 2ª parcelas

24/09 – 3ª parcela

22/10 – 4ª parcela

26/11 – 5ª parcela

17/12 – 6ª parcela

Para os taxistas, o calendário de pagamento começa na terça-feira (16). O benefício prevê parcelas mensais de até R$ 1.000, até dezembro de 2022. Neste mês de agosto, os beneficiários receberão duas parcelas, referentes aos meses de julho e agosto, de até R$ 2.000 ao todo.

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022 e que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital.

Confira o calendário do Benefício Taxista

16/08 – 1ª e 2ª parcelas

30/08 – 1ª e 2ª parcelas

24/09 – 3ª parcela

22/10 – 4ª parcela

26/11 – 5ª parcela

17/12 – 6ª parcela

A Caixa orienta os beneficiários a atualizar o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis no Caixa Tem.

Os auxílios fazem parte da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Benefícios Sociais, promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo federal a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios sociais apenas até o fim do ano, com início do pagamento a alguns meses das eleições.

Além de autorizar o pagamento a caminhoneiros e taxistas, a PEC amplia o número de beneficiados e o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, desde este mês até dezembro, e aumenta o valor do Auxílio Gás.

AUXÍLIO BRASIL

Mais 2,2 milhões de famílias vão passar a receber o Auxílio Brasil de R$ 600 neste mês. Ao todo, o programa de transferência de renda passará a contemplar 20,2 milhões. A Caixa começa a pagar daqui a uma semana, em 9 de agosto, o benefício de R$ 600, além do Auxílio Gás, com aumento de 50%.

O crédito dos benefícios, previsto inicialmente para ser realizado no dia 18, será antecipado para a partir do dia 9.

Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS de final 1. Os valores já estão disponíveis para consulta nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

O pagamento seguirá de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término no dia 22, para as pessoas com NIS de final 0.