Caminhoneiro perde controle na curva, tomba e fica preso às ferragens na MT-130

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (16) no km 35 da MT- 130, entre Rondonópolis e Poxoréu. O motorista do caminhão, identificado como Francisco Kleudo de Oliveira, 36 anos, ficou com uma das pernas presa às ferragens.

Segundo informações, ele seguia sentido Primavera a Rondonópolis quando acabou perdendo o controle em uma curva e tombando. Equipes da Concessionária responsável tiveram que acionar um caminhão munk para que a vítima fosse retirada.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fratura.

O caminhão estava carregado de farelo de soja.