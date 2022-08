Campanha de Mauro acusa Márcia de fazer “copia e cola” em plano de governo de 2018

A coordenação de campanha à reeleição do atual governador Mauro Mendes (UB) acusa a candidata ao Governo pela oposição, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro (PV), de plágio. A denúncia é a de que ela tenha copiado na íntegra pontos do plano de governo do então candidato protocolados na Justiça em 2018.

O suposto plágio da conta de 23 promessas de campanha registradas por Mauro junto à Justiça Eleitoral, que teriam sido copiadas integralmente. Outras 71 teriam servido de “inspiração” no plano de governo apresentado em 2022 pela candidata oposicionista.

Entre as propostas de Márcia consideradas plágio pela campanha de Mauro estão a previsão de orçamento para a ZPE-Zona de Processamento de Exportação de Cáceres (“a obra não só está com orçamento garantido, como já está prevista para ser inaugurada agora no segundo semestre”, destacou a imprensa cuiabana), além da entrega do novo hospital municipal de Cuiabá.