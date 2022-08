Deolane ameaça expulsar filho de casa após pegadinha de tatuagem falsa: ‘Vou arrebentar a sua cara’

Deolane Bezerra caiu em uma pegadinha feita pelo filho mais velho dela, Giliard Santos, e chegou a ameaçar o jovem com sua expulsão de casa.

Em um vídeo publicado no TikTok, ele conta que fingiu ter feito uma tatuagem com o nome da mãe no braço inteiro, mas ela não gostou nada do resultado e xingou o filho.

“Fui zoar a minha mãe que eu fiz uma tatuagem com o nome dela feio, mas olha só o que ela disse. Ela não deixa eu nenhuma tatuagem, imagina o nome dela feio desse jeito”, começou ele.

Em seguida, ele mostra o áudio da advogada superbrava com a atitude do menino. “Se você fez tatuagem com essa letra aí de nóia de cadeia, eu vou arrebentar a sua cara. Ouve o que eu tô falando. Você não entra dentro da minha casa mais”, disse ela.

Assista ao vídeo: