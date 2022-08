Em entrevista, Bolsonaro lembra conversa que teve com porteiro de Cuiabá ainda em 2017

Em entrevista ao Flow Podcast, o presidente Jair Bolsonaro (PL) relembrou um encontro que teve, ainda em 2017, com um porteiro na capital do Estado Cuiabá. Ainda deputado federal, o hoje candidato à reeleição ao Planalto ouviu do homem que “era mais fácil comprar o hotel do que chegar à Presidência da República”.

Bolsonaro contou que participava de um evento e foi para o hotel. Lá, conversava com o atendente e se disse candidato à Presidência. Em reposta Bolsonaro disse que ouviu uma risada e a frase acima mencionada.

“Eu gostaria de encontrar com essa pessoa. Não para dizer: ‘olha eu sou presidente e você continua tomando conta do hotel’. Seria para falar: ‘olha, você teve toda razão em dizer que é muito, mas muito mais difícil ser presidente, do que comprar o hotel’”.

“Mostrar para ele que quando você tem fé, você procura, você tem um propósito, se dedica, se planeja, você atinge seu objetivo”, concluiu.

VEJA O VÍDEO