Fiscalizações identificam 27% de veículos de carga com problemas de freio na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou problema no sistema de frenagem em 27% dos veículos de carga fiscalizados na BR-364, região de Campo Verde, em três operações realizadas em agosto de 2022. As ações contaram com apoio da Concessionária Rota do Oeste.

O local foi escolhido de forma estratégica por anteceder a Serra de São Vicente (sentido Cuiabá), que tem uma geometria sinuosa, com pontos de descida, e a segurança viária está diretamente relacionada às condições mecânicas dos veículos.

Segundo a PRF, dos 124 veículos verificados durante as fiscalizações, 34 apresentaram deficiência no sistema de frenagem. Na avaliação do Inspetor da PRF, Márcio Júnior, apesar de alto, o número não surpreende, uma vez que faz parte de uma realidade nacional a falta de hábito com relação à manutenção veicular. O inspetor explica que a escolha estratégica do ponto de atuação tem relação ainda com a quantidade de ocorrências registradas na Serra de São Vicente, principalmente por problema nos freios motivado pela ausência de manutenção ou mesmo pela prática de isolamento de um ou mais freios. O isolamento consiste na desabilitação do freio de um ou mais rodado.

Segundo a PRF, a ideia da fiscalização não é penalizar o motorista ou a empresa de carga, mas sim conscientizar sobre a importância da manutenção e reforçar o risco de exposição à morte trafegar em uma rodovia movimentada com problema no veículo.

O posicionamento da PRF é reforçado por dados da Rota do Oeste, que demonstram a incidência de atendimentos a veículos com panes. De 1º de janeiro a 31 de julho de 2022, as equipes operacionais da Concessionária atenderam mais de 26 mil veículos com problemas mecânicos no trecho sob concessão da BR-163.

A gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Natane, explica que em média, a cada cinco minuto um veículo fica parado (e é atendido) no trecho sob por problemas mecânicos. “Se considerarmos somente a Serra de São Vicente, este ano, atendemos 1.306 casos, ou seja 5% do total, em pouco mais de 15 quilômetros de extensão. Se ampliarmos um pouco para os casos de acidentes, é expressivo o número de ocorrências em que as equipes constatam e registram a existência de freios isolados”.

Diante dessa realidade, a Rota do Oeste e a PRF seguem reforçando a importância da manutenção veicular, apesar do alto custo, sempre lembrando que um descuido pode valer a vida do motorista ou de terceiros.

“A manutenção do veículo não é um capricho, é uma necessidade. Cansamos de ouvir histórias em locais de acidentes sobre o condutor saber que estava com problema no freio, mas decidiu arriscar e seguir viagem. Muitas vezes não chegam ao destino, ficam feridos, alguns morrem. A vida não tem preço. Então, o que pedimos é que verifiquem os freios, façam pelo menos a manutenção básica. Isso garante a segurança de todos”, finaliza Bárbara.