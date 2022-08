Inscrições para 519 vagas de recenseador em Mato Grosso seguem até quarta-feira (03)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com inscrições abertas de Processo Seletivo Simplificado (PSS) Complementar para contratar 519 recenseadores em 57 municípios de Mato Grosso para fazer a coleta do Censo Demográfico 2022. Não há taxa de inscrição nem haverá prova, pois a seleção é feita por análise de currículos. Para se inscrever, os interessados devem comparecer, presencialmente, ao posto de inscrição de cada cidade até quarta-feira (03/08) para entregar formulário preenchido e assinado.

A exigência é de nível fundamental completo. Esse profissional é o responsável por entrevistar os moradores para coletar os dados. Ele é remunerado por produtividade, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra).

A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Os contratos terão duração prevista de três meses, podendo ser renovados. Há 50 vagas em Sinop, 49 em Sorriso, 30 em Tangará da Serra e 28 em Alta Floresta.

Um simulador está disponível no site do Censo 2022 (https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html) para calcular a remuneração do recenseador, de acordo com a localidade e as horas trabalhadas.

Mais informações e orientações sobre os processos seletivos – como editais, inscrição, resultado da análise de títulos e resultado final – estão no site Trabalhe Conosco do IBGE.