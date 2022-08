Jaciara promove ações voltadas às mulheres vítimas de violência e agenda Pedal no dia 28

A Prefeitura de Jaciara, por meio do Conselho da Mulher, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Governo de Mato Grosso, OABMT Mulher, Policia Civil, Policia Militar e Faculdade Eduvale, vem realizando uma série de ações voltadas à Campanha Agosto Lilás, entre elas, o recebimento do ônibus do Programa de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, ocorrido no 12 e 13 deste mês na Praça Tamoios, e já promove pedal no dia 28 de agosto.

A iniciativa deu assistência à população quanto o atendimento psicológico, jurídico e social, além disso, teve outros atrativos como artesanato e gastronomia, à participação do público no local.

“Foi uma das programações que organizamos ao mês de agosto, para a Campanha Agosto Lilás, que intensifica o enfrentamento contra violência doméstica familiar. Então, esse ônibus oferece estrutura para dar assistência às mulheres, com o intuito de prestar assistência social, assistência jurídica e psicológica. Lembrando que, a conscientização a esse público não só no período de campanha, até porque é um trabalho contínuo das instituições parceiras”, explicou a sargento e membro da Patrulha Maria da Penha, Franciele Bentak, da 7ª Cia Independente da Policia Militar.

“É uma unidade móvel que propõe atendimento as famílias vitimas de violência, além de realizar o trabalho de conscientização. Às vezes, muitas mulheres acham que não estão sofrendo a violência. Então, oportunizamos em um bate papo ou palestra para orientá-las. Também, quando elas necessitarem do atendimento individual, convidamos a participar”, ressaltou a assistente social da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Fátima Vieira do Prado.

Pedal Agosto Lilás 2022 – Também, no dia 28 de agosto (domingo), o Social, por meio do Conselho da Mulher, em parceria com a OAB-MT, cooperativa Sicoob, Lojas Gazin, Comajul, Sicredi, Beleza Pura Festas, Eletrokasa, Morena Sportes, realizará o Pedal Agosto Lilás, que terá a concentração na Praça Tamoios, a partir 5h30 e saída às 6 horas.

As inscrições podem ser feitas na loja Morena Sportes, situada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, das 8:00 às 11h15 e das 13:00 às 17h, de segunda a sexta-feira, e sábado, das 8h às 13hs. Há lotes nos valores de R$ 30 (até 20/08) e R$ 40 (até 28/08), que serão revertidos às mulheres vitimas de violência de Jaciara. Contato: (66) 9972-8979.