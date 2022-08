Jovem morre após ser atingido por 4 tiros e outro fica ferido com bala alojada na cabeça

Um homem identificado como Carlos Eduardo Amaral dos Santos, 30 anos, morreu após ser atingido por 4 disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (1), em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Centro Leste, em Primavera do Leste (MT). Um jovem de 26 anos que também estava no local, foi atingido por um disparo que acertou a cabeça.

Segundo informações, dois homens chegaram no estabelecimento e efetuaram vários tiros contra as vítimas que estavam dentro do bar.

Testemunhas informaram, que os suspeitos chegaram a pedir para que as mulheres que estavam por perto se afastassem. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Carlos morreu ainda no local. Ele tinha passagens pelos crimes de porte ilegal de arma, tráfico de drogas e por dirigir veículo embriagado.

Já o jovem de 26 anos foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com a equipe médica da unidade de saúde, um dos disparos atingiu o rapaz na cabeça e o projétil ficou alojado. Ele será transferido para o Hospital Regional em Rondonópolis para a retirada da bala. Ainda segundo informações, ele está lúcido e não corre risco de morte.

No local a Polícia encontrou estojos de munição do calibre 9 mm.

Equipes da Polícia Militar, Polícia civil, SAMU e Politec estiveram no endereço. O caso é investigado.