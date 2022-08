Maiara, que faz dupla com Maraisa, não economizou na hora de escolher o look para subir ao palco da 65ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26). A sertaneja escolheu um visual exclusivo, avaliado em mais de R$ 60 mil.

A apresentação das irmãs, para cerca de 50 mil pessoas, contou com momentos de muita emoção ao homenagear a grande amiga Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado em um trágico acidente de avião.

Muito além das canções que estão na boca da galera, uma atração à parte na apresentação em Barretos foi o belíssimo figurino usado por Maiara.

Bastante ligada à moda, a cantora tem sempre o cuidado de escolher as peças que veste ao se apresentar para o público. Ela contou com o auxílio da especialista e fashion stylist Roze Motta para compor o look.

“Gosto muito de moda e ajudo a Roze a escolher os looks. Conversamos muito, confio muito nela, que é maravilhosa! Hoje escolhemos um look para celebrar com nossos fãs, com muita luz, alegria e energia!”, disse Maiara pouco antes da histórica apresentação em Barretos.

Roze, que já trabalha com a cantora há três anos, conta que para o show em Barretos Maiara lhe pediu que encontrasse um “look de respeito”, à altura de subir naquele palco e fazer uma apresentação para mais de 50 mil pessoas. “Queria alguma coisa exclusiva, diferente do que ela já tivesse usado até hoje, algo imponente, que as pessoas olhassem e se encantassem. Busquei uma opção moderna, mas que conversasse com todo esse universo do rodeio, da arena”, explica a fashion stylist.

Maiara usou um conjunto exclusivo de saia e cropped da Prada, todo espelhado, com camisa branca Diesel, botas pretas country clássicas Yves Saint Laurent e chapéu Pralana. “Esse look da Prada é muito especial e exclusivo. Tem brilho, luz e tudo que se harmoniza com a dupla e com o show histórico e tão importante de hoje. Foi tudo lindo, e mais uma vez elas fizeram história em Barretos!”, detalha Roze.