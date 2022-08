Médica esfaqueada em posto de Saúde deixa UTI e segue tratamento no quarto

A médica Jaqueline da Croce, atacada por um suposto paciente em surto psicótico no município de Primavera do Leste, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hispital das Clínicas e seguirá em tratamento no quarto. Ela foi esfaqueada por pelo menos quatro vezes pelo homem, que também atingiu a servidora Regy Rouse de Oliveira, de 51 anos. Ela não resistiu.

Logo após o crime, o autor do atentado gravou um vídeo e foi preso pela polícia Militar. Jaqueline está grávida de 5 meses e, por sorte, não teve o útero atingido pelos golpes. As facadas foram dadas justamente na região da barriga.

Jaqueline passou por cirurgia. No último final de semana, ela deu os primeiros passos fora do leito da UTI. A médica seguirá internada, cuidando do pós-operatório.

Ainda não há previsão de alta.