Menino de 7 anos resgata criança de 3 do fundo da piscina

Sabe um anjinho-herói? Este é o Massiah Browne. O menino de apenas 7 anos salvou uma criança de 3 anos que caiu numa piscina de quase 2 metros de profundidade e não sabia nadar.

Massiah Browne estava nadando na área de lazer do condomínio de um parente dele quando percebeu algo estranho na água. “Eu estava brincando na piscina e então vi um menino no fundo dela. E então eu fui ajudá-lo“, disse o pequeno herói, que está no segundo ano do ensino fundamental.

Agora, ele está sendo chamado de herói na Califórnia, nos Estados Unidos, por ter agido rapidamente e resgatado o coleguinha.

Encorajado pela irmã

Em entrevista à emissora KTVB, Massiah disse que alertou sua irmã de 9 anos, Savannah, quando viu a criança no fundo da piscina. A irmã o encorajou a agarrar o braço dela e puxá-la para a superfície.

Logo depois, Savannah ajudou o irmão caçula a levar o menino para o deck da piscina com segurança, onde os adultos vieram ajudar e ligaram para o serviço de emergência 911.

Massiah faz natação

Por sorte, Massiah sabe nadar desde pequeno. Ele pratica natação desde os 4 anos.

O Corpo de Bombeiros de Sacramento disse que a proatividade e senso de urgência de Massiah “foram essenciais para que a vítima sobreviver e estar bem hoje”.

Por seus esforços, ele foi condecorado pela corporação e ganhou até um apelido fofo: ‘Siah Fire’, em referência ao chamado principal dos Bombeiros, que é patrulhar e impedir focos de incêndios.

Puro instinto

O caso aconteceu no final de julho e dias depois do resgate heroico, a mãe de Massiah, Tiara Delvalle, disse que, embora seu filho adore a água e tenha aulas de natação desde criança, ela acredita que a ação dele naquele dia foi puro instinto.

“Você nunca ouve falar de uma criança de 7 anos salvando uma criança de 3 anos, então foi muito chocante”, disse Tiara.

Desde então, ela tem conversado com Massiah para que ele “processe com maturidade” tudo o que aconteceu.

Já o pai de Massiah, Marcus Browne – um boxeador que competiu pelos Estados Unidos nas Olimpíadas de Londres em 2012 – comentou que, embora seu filho nade como “um peixe”, ele ficou chocado quando ouviu falar de suas ações heroicas e de raciocínio rápido. “Eu simplesmente não conseguia acreditar. Ele é um bom garoto”, afirmou.

Resgatada a tempo

Felizmente, a criança de 3 anos, foi resgatada a tempo.

“A criança foi transportada em estado crítico com a ajuda de aparelhos fornecidos pelos bombeiros de Sacramento”, disse um porta-voz da corporação.

Tiara também revelou que está em contato com a mãe do menino e que a criança passa bem. “É um milagre”, disse ela sobre a sobrevivência da criança.