Nova sede da Regional do Indea-MT é inaugurada em Rondonópolis

Nesta terça-feira (30) foi inaugurada a nova sede regional e local do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), em Rondonópolis, na região sudeste de Mato Grosso. A realização da obra é uma parceria público-privada do Governo do Estado com o Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa-MT) e o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase-MT).

O presidente do Fase-MT Gutemberg Carvalho Silveira destaca a importância do projeto em conjunto com dos demais parceiros, que tem como objetivo proporcionar locais com adequadas condições de trabalho aos servidores e uma melhor recepção aos produtores e pecuaristas que necessitam dos serviços do órgão estadual. “São ações que contam com recursos do Fase- MT, sendo mais uma obra que favorece os servidores do INDEA-MT para realizarem suas rotinas dentro de seu local de trabalho com melhor condição, e também ao usuário que vem a procura de atendimento aqui nesta sede nova, onde terão um espaço amplo, moderno e com uma localização estratégica no centro de Rondonópolis”, destacou.

Além do governo do Estado, a parceria público-privada que está chegando ao seu quinto ano de execução conta com recursos também do Fesa-MT, o presidente deste Fundo Antônio Carlos Carvalho de Souza observa que os impactos nestes locais onde ocorrem estas reformas, ampliações e construção são muito grandes. “De imediato estas novas sedes fazem com que estas Regionais e Unidades Locais saiam do aluguel, que muitas das vezes dependendo do tamanho da cidade é muito caro. E aqui por ser um prédio que era do Estado e não estava em uso foram feitos investimentos de melhorias que proporcionará um conforto maior tanto para os servidores como para os produtores rurais”, observou.

Quem também exaltou o sucesso comprovado da parceria público-privada entre o Fesa-MT, Fase-MT e o governo do Estado foi o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico Cesar Alberto Miranda. “Vemos cada dia mais as melhorias que esta parceria está realizando em nosso Instituto de Defesa Agropecuária dando qualidade de trabalho ao servidor e da mesma forma aos nossos agricultores e pecuaristas. E esse tipo de união do público e do privado está mudando a cara de Mato Grosso”, disse.

Para o diretor do Fase- MT Lécio Monteiro, o projeto tomou proporções sem precedentes nestes quase cinco anos tornando abrangente e atendendo principalmente às demandas dos usuários do INDEA. “São mais de 50 unidades reformadas e construídas que atestam o sucesso desta parceria, assim o governo do Estado está de parabéns e também os produtores que fazem o aporte para este tipo de investimentos, que não é só importante para o setor agropecuário, mas também para a comunidade como um todo”, destacou.

Após 43 anos de instalação e vários endereços, a unidade de Rondonópolis juntamente com a regional do INDEA-MT terão sua sede própria localizada na esquina da rua João Pessoa com a Avenida Cuiabá, na região central de Rondonópolis, no prédio de dois pavimentos com 757 m², onde já funcionaram a até então Delegacia Regional de Educação, anos após a biblioteca municipal e secretaria municipal de Esportes. Ao todo foram investidos R$ 1.800.000,00 com a reforma, equipamentos eletro eletrônicos, móveis, utensílios e adequações.

A nova instalação comporta 20 servidores lotados na unidade local de Rondonópolis e 4 servidores na Regional, que abrange 18 municípios em um total de 98 servidores e é a maior do Estado. O gerente regional do INDEA-MT em Rondonópolis, Ricardo Oliveira Alves, explicou que o órgão exerce um importante papel dentro da cadeia produtiva do Estado. “O INDEA é um certificador, à medida que o produtor vem em busca de uma guia de trânsito animal ele está se certificado, seja mandado um gado para um frigorífico ou para outros estados com o atestado de vacinação, onde ali contém todas as vacinas pertinentes a defesa animal, e ainda temos o trabalho de defesa vegetal e certificação de produções como a de banana, por isso, a conquista desta sede neste nível de estrutura é fundamental para a manutenção e melhoria destes serviços”, finalizou.

Na oportunidade também foi realizado uma homenagem a um servidor médico veterinário que trabalhou na Regional de Rondonópolis, Waldomiro Vilela da Silva (in memorian) onde foi dado seu nome ao novo e inédito espaço de coleta biológicas e contou com a participação de sua esposa e filha.