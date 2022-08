Pesquisa do Paraná aponta que diferença entre Lula e Bolsonaro cai para menos de 5 pontos

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira (24) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41,7% das intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 37%. A diferença entre os dois é de 4,7 pontos percentuais. Os dados são da pesquisa estimulada, em que o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados.

O levantamento ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais nos 26 estados e no Distrito Federal, entre 19 e 23 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03138/2022.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7,3%. Ele é seguido por Simone Tebet (MDB), 2,7%; Pablo Marçal (PROS), 0,4%; e Vera Lúcia (PSTU), 0,2%. Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil) foram citados por 0,1% dos entrevistados.

No cenário comparativo, a distância entre Lula e Bolsonaro diminuiu. Na primeira pesquisa realizada pelo instituto, em abril, o ex-presidente tinha 40% das intenções de voto, ante 32,7% de Bolsonaro. À época, a diferença entre os dois era de 7,3 pontos percentuais.No segundo cenário da pesquisa estimulada, que apresenta apenas o nome dos dois principais candidatos, Lula tem 47,8% das intenções de voto, e Bolsonaro, 40,4%. Os que não souberam ou não quiseram responder somaram 4,4%, e brancos e nulos foram 7,4%.

Esse cenário também avaliou a preferência dos dois candidatos com recorte de gênero, faixa etária, escolaridade e região. Lula é favorito entre as mulheres (51,4%), e Bolsonaro, entre os homens (47,1%).

Bolsonaro vence entre os eleitores com ensino superior, com 45,7% da preferência, ante 41,7% de Lula. Pessoas com ensino fundamental preferem o petista, com 52,1% das intenções de voto; 35% disseram que votariam em Bolsonaro.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado, a maioria dos entrevistados respondeu que ainda não sabe em quem votar: 33,3% dos eleitores. Outros 30% disseram votar em Lula, e 26,5%, em Bolsonaro. Ciro tem 2,7% das intenções de voto, e Tebet, 1%.