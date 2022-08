Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de abusar sexualmente de filha de vizinhos

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 08 anos, filha de uma família vizinha de sua residência, teve mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil na quarta-feira (10), em ação realizada pela equipe da Delegacia de Alto Araguaia.

O investigado, de 60 anos, suspeito dos crimes de estupro de vulnerável e armazenagem de fotos pornográficas de menor cometidos em Alto Araguaia, teve o mandado de prisão cumprido no município de Pedra Preta.

Em janeiro deste ano o Conselho Tutelar recebeu a primeira denúncia anônima informando que uma menina de aproximadamente seis anos de idade estaria sozinha no bar do suspeito. O local também era a residência do investigado e onde ele aliciava e abusava da menor. Após diligências, foi confirmada a denúncia, sendo a família da criança advertida sobre os fatos.

No entanto, em julho foi recebida outra denúncia reportando que a menor continuava frequentando o estabelecimento, sendo ainda vítima de abusos por parte do proprietário. Foi encaminhado foto da menor despida, com a informação de que a imagem estava armazenada no celular do suspeito.

Após apurar os fatos e obter mais indícios, o delegado de Alto Araguaia, Marcos Paulo Batista de Oliveira, representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito e pelo mandado de busca e apreensão no local, com o objetivo apreender o celular do suspeito.

As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça e, durante o cumprimento do mandado, verificou-se que o suspeito abandonou o bar, transferido sua mudança para outro local na cidade e fugiu do município. Igualmente, a família da criança teria saído rapidamente da cidade para rumo ignorado.

Segundo o delegado, a suspeita é que o investigado teria dado dinheiro para que a família da criança fugisse, para que não fossem investigados e acabassem confirmando as denúncias.

Configurado o status de foragido, iniciou-se o trabalho de levantamento de informações no intuito de capturar o suspeito, incluindo com a divulgação de cartaz com a sua foto para que a população da região fornecesse pistas do paradeiro do procurado.

O Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Alto Araguaia também foi acionado e detectou que o suspeito, provavelmente, estaria escondido na zona rural do município de Pedra Preta.

As informações foram compartilhadas com a equipe da Polícia Civil no município e, na tarde de quarta-feira (11), o foragido foi localizado e preso na área rural da cidade. Com a prisão do suspeito, as investigações serão concluídas e o inquérito encaminhado ao Poder Judiciário.