Polícia Civil prende motorista de App que transportava grande quantidade de droga

Um homem foi preso e vários tabletes de substância análoga a maconha que estava dentro de um veículo foram aprendidos nesta terça-feira (02), pela equipe da Polícia Civil.

Um representante de um estabelecimento de locação de veículos que fica localizado no bairro Sagrada Família em Rondonópolis, entrou em contato com a Polícia, relatando, que um cliente que aluga um carro da empresa para trabalhar como motorista de App, estava em débito com a locadora e através do GPS foi notado que o cliente usou o carro para ir até Paraguai, distância percorrida que não é permitida.

Diante das circunstâncias, a Polícia Civil armou um cerco e abordou o veículo momento em que chegava no município.

O motorista foi comunicado que ele estava fora de rota e teria que entregar o veículo para a locadora imediatamente.

Após o carro já entregue, o motorista ficou rondando o local querendo ter acesso ao veículo, funcionários estranharam a atitude e verificaram que no interior do automóvel tinha 46 tabletes de entorpecente aparentando ser maconha.

A Polícia voltou a ser acionada e então prendeu o suspeito em flagrante.