Polícia Federal encerra investigação e filho mais novo do presidente Bolsonaro é inocente de acusações

A Polícia Federal encerrou uma investigação contra o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, e entendeu que ele não cometeu crime de tráfico de influência. A ação havia sido movida pelo Ministério Público Federal no ano passado. O relatório final da PF foi recebido pela Justiça Federal de Brasília nesta terça (30).

De acordo com o inquérito, o filho do presidente teria utilizado a empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia para articular contatos entre representantes da mineradora Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, do então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Em troca da articulação, Jair Renan teria recebido um carro elétrico, avaliado em R$ 90 mil. Um mês depois de ele ter recebido o veículo, os empresários que fizeram o repasse do automóvel se reuniram com Rogério Marinho. O encontro teria sido agendado por um assessor da Presidência.

No entanto, de acordo com o relatório final, não foram encontrados elementos suficientes para caracterizar o cometimento de crime por parte do filho do chefe do Executivo nacional.

Em abril deste ano, o acusado prestou depoimento em relação ao inquérito. Acompanhado do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, ele negou ter se envolvido em irregularidades e disse ter mantido contatos com os empresários citados na investigação por conta do trabalho que faz como influenciador digital.