Prefeitura de Itiquira lança edital de concurso com 168 vagas

O Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), realiza concurso público para 43 cargos na Prefeitura Municipal de Itiquira. O edital nº 069/2022, publicado no dia 23, prevê o preenchimento de 168 vagas mais cadastro de reserva.

Para o prefeito de Itiquira (MT), Fabiano Dalla Valle, “o Concurso Público é de suma importância ao Município, uma vez que pretende dar continuidade na excelência da prestação de serviços públicos”.

São exigidas formações nos seguintes níveis, conforme área de atuação: Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior. As oportunidades são para 43 diferentes cargos:

Nível Fundamental Incompleto

• Artífice de Copa e Cozinha

• Auxiliar de Conservação de Vias Públicas

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Coletor de Entulho/lixo

• Mecânico Nível I

• Motorista

• Motorista de Transporte Escolar

• Pedreiro

• Servente de Pedreiro

Nível Fundamental Completo

• Auxiliar em Saúde Bucal

• Recepcionista

• Eletricista (Média e Baixa Tensão)

• Operador de Motoniveladora/Patrol

Nível Ensino Médio Completo

• Cuidador Social

• Fiscal de Obras e Posturas

• Monitor de Educação Especial

• Monitor de Educação Infantil

• Técnico em Enfermagem

• Técnico em Informática

• Técnico em Laboratório

• Técnico em Raio-X

Nível Ensino Superior

• Analista Administrativo

• Analista Jurídico

• Assistente Social

• Auditor de Controles Internos

• Contador

• Educador Físico

• Enfermeiro

• Engenheiro Agrônomo

• Engenheiro Ambiental Químico

• Farmacêutico

• Fisioterapeuta

• Médico PSF/HOSPITAL

• Nutricionista

• Odontólogo

Cargo de Professor

• Professor II – Área de Português

• Professor II – Área Pedagogia

• Professor II – Área de Inglês

• Professor II – Área de História

• Professor II – Área de Geografia

• Professor II – Área de Educação Física

Remuneração e benefícios – Conforme o cargo/função, a jornada de trabalho será de 30 ou de 40 horas semanais, e a remuneração mensal varia de R$ R$ 1.162,94 a R$ R$ 12.409,31.

Inscrição – Os interessados podem se inscrever na página do concurso de 06/09/2022 a 05/10/2022, até as 17 horas, observando o horário de Brasília – DF. O valor da inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 140,00 dependendo do cargo escolhido.

Provas – O concurso será composto de prova objetiva e discursiva, realizada em Itiquira-MT e/ou Ouro Branco do Sul. A realização das provas objetiva, discursiva e de redação serão no dia 23/10/2022. Para alguns cargos haverá realização de prova de capacidade física e de prova prática no dia 27/11/2022.