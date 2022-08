Projeto oferece 580 vagas em cursos gratuitos para qualificação profissional em Rondonópolis

Estão abertas as inscrições para 580 vagas de cursos de capacitação gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio de dois projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação com o apoio direto da Secretaria Municipal de Assistência de Promoção e Assistência Social.

“São diversos cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para as pessoas de baixa renda de várias regiões da cidade, com intuito de possibilitar que aprendam uma nova atividade ou que aprimorem seus conhecimentos”, comentou a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col.

Ela conta que pelo projeto ‘Reconstruindo Futuro’ desenvolvido em parceria com a Obra kolping são 500 vagas disponíveis para os cursos de capacitação profissional nas seguintes áreas: rotinas administrativas, informática básica, manicure, pedicure, massasgem, maquiagem, penteado, unhas de fibra e gel, depilação, designer de sobrancelhas, panificação, panetone, confeiteiro, salgadeiro, cozinha trivial e doces finos.

Já pela nova parceria firmada pela Prefeitura de Rondonópolis com a Associação Luz e Sal são ofertadas 80 vagas para os cursos de corte, costura e confeitaria. A secretária alerta que as vagas para os cursos ofertados são limitadas por cursos e as inscrições vão acontecer até o dia 24 de agosto.

As pessoas que desejam se inscrever para as vagas aos cursos que estão sendo oferecidos pelos dois projetos devem procurar qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência. Os interessados deverão estar portando os documentos pessoais.