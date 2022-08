Rondonópolis | Sispmur chama servidores para assembleia geral decisiva nesta segunda

A diretoria do Sispmur- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis publicou edital de convocação para assembleia extraordinária. O encontro de trabalhadores acontece nesta segunda-feira (08), às 08h15, no clube social da entidade.

O Sispmur vai apresentar um balanço da campanha de defesa da categoria que começou no início de maio, com aprovação do estado de greve, reuniões ocorridas e propostas.

Também será colocado na pauta ponderações importantes sobre processos jurídicos do Sispmur, ligados aos servidores municipais e as novas definições do movimento. A greve geral está no radar e por decisão da maioria pode ser deflagrada no início da próxima semana.

A última greve do serviço público municipal aconteceu no início de 2015 e durou mais de três meses.

Transporte

Um ônibus será disponibilizado às 7h, na frente de sede do sindicato para fazer o transporte dos servidores até clube.