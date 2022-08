Teto de UTI Covid-19 desaba e pacientes são realocados do Hospital de Retaguarda

Parte do teto da ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Antônio dos Santos Muniz, o Hospital de Retaguarda, desabou na madrugada desta terça-feira (09), em Rondonópolis. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que três pacientes estavam internados no momento do desastre. Ninguém se feriu.

Segundo a Prefeitura, “a unidade está passando por uma reforma e ampliação e que a construtora responsável pela obra está realizando um serviço de adequação do telhado (…) com as chuvas inesperadas que caíram na cidade nos dois últimos dias, houve uma infiltração e parte do forro do gesso onde esta UTI cedeu. Porém, não provocou danos aos pacientes que estavam no local e nem para os equipamentos”.

Logo pela manhã, em um vídeo publicado em suas redes sociais, a vereadora Kalynka Meireles (Republicanos), expôs a situação. Parte do forro de gesso cedeu. A ala, incluindo o chão, o teto e as paredes, ficou alagada.

Desde julho deste ano, a Prefeitura de Rondonópolis reativou o atendimento exclusivo para pacientes com sintomas gripais e de Covid-19 no Hospital de Retaguarda. Dos três que estavam presentes no momento do desabamento, segundo a nota enviada à reportagem, “Um recebeu alta, outro foi encaminhado para o Hospital Regional e o terceiro para o box de emergência, que foi transformado em UTI, com todos os equipamentos necessários para o atendimento”.

Este outro vídeo mostra equipamentos e pacientes dividindo espaço em outra ala da unidade de Saúde. Conforme o repassado, trata-se de uma medida tomada logo após o desabamento do teto da UTI e o isolamento da área. As imagens mostram equipamentos normalmente utilizados, segundo o repassado, na ala de terapia intensiva. Também no vídeo, ao fundo, um paciente ocupando um leito.

OUTRO LADO

Porém, conforme a direção, neste período em que estiver sendo realizado o trabalho de adequação do telhado na parte onde fica a UTI, a unidade não irá receber novos pacientes, pois não terá capacidade de atendimento.

A previsão de conclusão do serviço dado pela construtora é de dez dias.