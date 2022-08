Veículo roubado é abandonado e recuperado pela PM na MT-270

Um caminhão roubado foi encontrado sem carga pela Polícia Militar (PM) após ser abandonado na região conhecida como ‘Pneu’, na MT-270, a aproximadamente 35 km após o município de São José do Povo, sentido a cidade de Guiratinga (MT).

Após localizar o veículo, a guarnição da PM de São José do Povo entrou em contato com a PM de Rondonópolis.

A Polícia entrou em contato com o proprietário do caminhão. Ele disse que havia sido roubado no sábado (13), na BR-364, nas proximidades do viaduto.

O veículo foi entregue para a vítima.