Bando armado invade fazenda, tenta furtar carne de gado e acaba detido por funcionários

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (10) pelos crimes de formação de quadrilha, tentativa de homicídio e tentativa de furto, em uma fazenda de Primavera do Leste. O bando foi surpreendidos por funcionários de da propriedade abatendo um dos gados para o roubo da carne. Entre os presos estão um empresário e um vereador do município de General Carneiro.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência registrado pela polícia, uma guarnição do patrulhamento rural foi acionada pelos funcionários que haviam acabado de deter os quatro indivíduos. Segundo o relato, após furtos de carne constantes na propriedade, todos se mantinham em alerta.

Na noite de sábado, após ouvirem um disparo de arma de fogo, foram até o espaço onde ficam os animais. Lá, se depararam com os quatro suspeitos, que haviam acabado de abater um animal.

No momento da chegada dos funcionários, o bando entrou em uma caminhonete e tentou empreender fuga. Os funcionários, então, reagiram a tiros no veículo. O motorista, ainda segundo o relato, teria jogado a picape contra os trabalhadores.

Após parada a caminhonete, os criminosos desceram do carro e foram pra cima dos funcionários. Pelo menos um deles estava armado. Ele acabou tendo a arma tomada e foi contido com uma coronhada. Por conta do ferimento, ele foi hospitalizado.

Os demais criminosos acabaram presos sem ferimentos. O ferido e hospitalizado é um empresário conhecido por uma rede mercadista e também vereador em General Carneiro. Ele protagonizou, recentemente, um vídeo em que aparece distribuindo dinheiro a populares que entram em uma loja.

Também entre os criminosos, um empresário conhecido, sócio-proprietário de uma empresa que presta, inclusive, serviços para a Prefeitura de Primavera do Leste.

A PM apreendeu uma carabina, facas de corte, aparelhos celulares e dinheiro. A caminhonete, sem condições de rodar por conta dos disparos no pneu e no radiador, ficou retida no local do crime.