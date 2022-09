Carro com quatro ocupantes capota na BR-163

Um capotamento foi registrado no quilômetro 112 da rodovia federal BR-163 na noite deste domingo (11). Quatro pessoas estavam no automóvel e duas precisaram ser encaminhadas pelas equipes de resgate ao Hospital Regional.

O condutor do veículo perdeu o controle aparentemente sozinho. É possível que um dos pneus tenha estourado, ocasionando o acidente. Ele não se feriu e permaneceu no local.

Dentro do carro estavam dois casais, que seguiam no sentido a Rondonópolis. Além do condutor, outro rapaz foi para um hospital em outro carro e duas mulheres, sendo uma gestante, foram encaminhadas ao Hospital Regional pelas equipes de resgate.

O trânsito precisou ser bloqueado no trecho. A Polícia Rodoviária Federal atuou na ocorrência.