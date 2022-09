Cruzeiro vence o Vasco e confirma retorno à Série A do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (21), no grande duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vasco pelo placar de 3 a 0 e carimbou seu retorno à elite do futebol nacional.

Com o resultado, a Raposa chegou aos 68 pontos e agora foca na conquista do título da competição. O Gigante da Colina, por sua vez, permanece na 4ª colocação, com 48 pontos.

O primeiro gol da partida saiu aos 24 minutos da primeira etapa. Eguinaldo escorregou na saída de bola, Filipe Machado roubou, bateu de longe e abriu o placar para o Cruzeiro. A bola ainda desviou no zagueiro Danilo Boza e tirou o goleiro Thiago Rodrigues da jogada.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Cabuloso ampliou o marcador. Wesley Gasolina achou lindo passe para Bruno Rodrigues nas costas da zaga cruzmaltina e o camisa 9 deixou Edu, centroavante artilheiro, sozinho para tocar, estufar a rede e carimbar o passaporte do clube mineiro.

A festa ficou completa aos 40 minutos. Após boa jogada de Cipriano pela esquerda, na entrada da área, Luvannor recebeu de costas para o gol, girou sobre a marcação e bateu forte, ainda contando com desvio, para carimbar o passaporte da equipe mineira para a primeira divisão.

Contrastes

Depois de três temporadas de sofrimento na divisão de acesso, o torcedor cruzeirense, em ano de celebração com a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) comandada pelo ex-jogador Ronaldo, volta a sorrir e sonhar com tempos de protagonismo.

Esta foi a 8ª derrota consecutiva do Vasco jogando como visitante na Série B. O desempenho longe do Rio de Janeiro tirou da equipe o amplo favoritismo ao acesso e colocou em situação desconfortável na temporada mais importante da história do Cruzmaltino.

Próximos jogos

Em clima de festa, o Cruzeiro volta a campo apenas na próxima quarta-feira (28), contra a Ponte Preta, em Campinas, às 19h. O Vasco volta ao estádio de São Januário para o confronto direto com o Londrina, no dia seguinte, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 3 x 0 Vasco

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e hora: quarta-feira (21/09), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

Gols: Filipe Machado 24’/1ºT, Edu 14’/2ºT e Luvannor 40’/2ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Stênio e Kaiki (Cruzeiro) / Paulo Victor e Yuri Lara (Vasco)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock e Kaiki (Cipriano); Machado, Neto Moura (Willian Oliveira) e Bruno Rodrigues; Stênio (Wesley Gasolina), Edu (Luvannor) e Lincoln (Daniel Junior). Técnico: Paulo Pezzolano.

VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos (Gabriel Pec), Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê (Alex Teixeira); Marlon Gomes (Fábio Gomes), Eguinaldo e RanieL (Figueiredo). Técnico: Jorginho.