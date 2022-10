EUA deixam tropas de prontidão na Europa diante de risco de Putin usar arma nuclear

A Casa Branca informou nesta sexta-feira (30) que militares dos Estados Unidos estão de prontidão na Europa para eventuais confrontos. Segundo autoridades americanas, há o risco de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, utilizar parte do arsenal nuclear do país.

De acordo com o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, o risco de uma arma nuclear ser usada pelos russos, porém, não parece ser iminente.

“Existe o risco — dado todo o falatório e o brandir de armas nucleares de Putin — que o considere, e temos sido claros sobre quais seriam as consequências”, disse Sullivan aos jornalistas.

“Atualmente, não vemos indícios do uso iminente de armas nucleares”, acrescentou, destacando que Washington estava se comunicado em particular, mas “diretamente com a Rússia sobre o tipo de resposta decisiva que os Estados Unidos teriam”.

Também nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ressaltou que o país que ele comanda e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) “não serão intimidados” por Putin e advertiu que a aliança militar defenderá “cada centímetro” do território dos Estados-membros.

“Os Estados Unidos e seus aliados não serão intimidados”, disse Biden na Casa Branca. Putin “não vai nos assustar”. O presidente americano ainda apontou o dedo para a câmera enquanto advertia o líder russo: “Os EUA estão totalmente preparados, com nossos aliados da Otan, para defender cada centímetro do território da Otan. […] Sr. Putin, não entenda mal o que estou dizendo: cada centímetro”.

Biden falou logo após Putin presidir uma cerimônia em Moscou para declarar que a Rússia anexou quatro territórios da Ucrânia, mesmo que as tropas ucranianas continuem lutando nestas áreas para recuperar o controle.

“Quero dizer isso ao regime de Kiev e seus mestres no Ocidente: os habitantes de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia se tornam nossos cidadãos para sempre”, disse Putin. “Pedimos ao regime de Kiev que pare imediatamente de disparar todas as hostilidades e retorne à mesa de negociações”.