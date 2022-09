Jovem é atingido por 6 disparos de arma de fogo enquanto almoçava na casa da avó

Um jovem de 25 anos, identificado como Nathan Willian Patrício, 25 anos, sofreu uma tentativa de homicídio nesta terça-feira (21), em Tangará da Serra-MT. A vítima estava na casa da avó quando foi atingida por, pelo menos, seis disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, o jovem conseguiu fugir e depois foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à UPA 24 horas.

Segundo informações apuradas no local do crime, Nathan estava na casa da avó almoçando no momento em que dois homens em uma motocicleta pararam na frente da residência. Um deles desceu da moto e foi até os fundos do terreno, onde estava vítima, e começou a efetuar os disparos. O jovem foi atingido na perna, mas, mesmo assim, conseguiu pular o muro e fugir, assim como os suspeitos.

A equipe avançada do Samu foi acionada e socorreu o jovem, que foi encaminha à UPA.

Nathan possuí diversas passagens criminais e está em liberdade há pouco tempo.