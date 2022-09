Mototaxista fica ferido após invadir a preferencial e causar acidente

Um mototaxista de 57 anos que pilotava uma moto Fan de cor vermelha, ficou ferido com escoriações, após se envolver em acidente com um carro Celta de cor prata. A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

Conforme com informações colhidas no local, o motorista do Celta seguia na avenida C sentido Centro/Bairro e no cruzamento com a rua Curió o mototaxista invadiu a preferencial e causou a colisão.

O mototaxista sofreu algumas escoriações, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista não se feriu e permaneceu no local.