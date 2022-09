Prefeito inaugura área de lazer no Jardim Atlântico

O Prefeito José Carlos do Pátio inaugurou mais uma obra na manhã desta quarta-feira (28), em Rondonópolis (MT). Desta vez uma área de lazer no bairro Jardim Atlântico.

“Aqui tem uma quadra de areia, quadra de futebol de salão, campo, vestiário, toda uma estrutura, um complexo esportivo. Aqui no Atlântico nós já fizemos mais de 10 obras como rede de esgoto, recapeamos, colocamos led, fizemos o salão comunitário, reformamos a creche, reformamos o PSF e o posto avançado do sanear para pagamento das contas” destaca o prefeito José Carlos.

O prefeito ainda pontuou outras obras feitas na região.

“Reformamos o salão do Jardim Europa, a praça do Jardim Europa, reforma de outra quadra, coloquei playground, melhorei essa região, a água faltava muita aqui, no meu primeiro mandato furei um poço artesiano e agora furei outro de 3 milhões e 500 mil litros,

reservatório que vem lá da universidade e hoje não tem mais problema de falta de água na região. Isso é qualidade de vida, isso é dignidade e esse é o nosso propósito” finaliza o prefeito José Carlos do Pátio.