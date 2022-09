Trabalhadores da saúde realizam manifestos nas ruas de Rondonópolis por direito ao piso salarial

Cerca de 300 profissionais da saúde, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, estiveram presentes participando do desfile cívico de 7 de setembro ocorrido na manhã de quarta-feira, na região central de Rondonópolis, porém, o ato para os servidores era de revolta e indignação, devido a decisão liminar que suspendeu o piso da enfermagem que foi aprovado no Congresso Nacional.

As manifestações dos trabalhadores da saúde iniciaram na segunda-feira (05), nesta data os servidores estiveram nas proximidades do cruzamento com a rua Barão Rio Branco e avenida Goiânia, na quarta-feira (07), foram as ruas e demonstraram através de faixas e nariz de palhaço suas indignações durante o desfile cívico e na data de hoje (08), mais um ato de manifestação será realizado, desta vez, às 18h na avenida Lions, iniciando nas proximidades da rua Dom Pedro II.

A indignação é que no último domingo (04), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, por meio de uma liminar, o piso nacional da enfermagem aprovado pelo Congresso Nacional.

A legislação prevê piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros; 70% desse valor para os técnicos de enfermagem; e 50% para os auxiliares de enfermagem.

Barroso deu 60 dias para que os públicos como o Ministério do Trabalho e Previdência, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde se manifestem sobre o tema. Depois disso, o caso pode ser levado a julgamento no plenário virtual para que os demais ministros decidam se confirmam ou não a liminar que mantém o piso suspenso.

Barroso ressaltou a importância dos profissionais para o serviço de saúde e para o país. No entanto, afirmou que a lei foi aprovada sem prever estratégias para custear os novos valores.