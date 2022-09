Vantagem de Bolsonaro em MT está em 45% contra 36% de Lula, mostra nova pesquisa

Na corrida ao Planalto, o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), segue liderança as intenções de votos mato-grossenses com 45%, segundo a mais recente pesquisa realizada pelo instituto Ipec (ex-Ibope). O ex-presidente e principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 36%.

Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes (PDT), com 5%. Depois, na sequência, Simone Tebet (MDB) com 4%, Soraya Thronicke (UB) e Felipe d’Ávila (Novo) com 1% cada um. Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) não pontuaram.

Brancos e nulos somam 4%. E não sabem ou preferiram não opinar apareceram com 4%.

Ao todo foram entrevistadas 800 pessoas em 33 cidades de Mato Grosso entre os dias 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MT-07150/2022.