Carro capota após batida no Centro e motorista fica preso às ferragens

Um grave acidente terminou em capotamento e deixou uma pessoa presa às ferragens, ferida e com suspeita de fratura. A colisão aconteceu neste domingo (02), na rua 15 de Novembro com a avenida Rui Barbosa, na região central de Rondonópolis-MT.

Conforme as informações colhidas no local, o motorista do veículo Lancer da Mitsubishi seguia na rua 15 de Novembro e ao chegar ao cruzamento da avenida Rui Barbosa foi surpreendido pelo carro Ford Ka, que invadiu a preferencial e causou o acidente.

Com o forte impacto o veículo Ford Ka capotou e foi parar em um terreno baldio.

Uma viatura da Polícia Militar passava no momento pelo local. Os militares pararam e deram auxílio ao socorro e isolaram a via.

Após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional com suspeita de fratura no fêmur e trauma de tórax.

O motorista do Lancer nada sofreu e permaneceu no local.

Além da Polícia Militar e Samu, a Polícia Civil também esteve no local.