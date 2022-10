Dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação é crime? | Entendendo Direito

Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês meus leitores. Neste mês venceu minha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a renovação se deu de forma muito rápida e profissional. Marquei o requerimento de renovação no site do Detran, fui encaminhado ao médico para exames e, quando precisei de alguns documentos, fui no PoupaTempo e menos de 15 minutos fui atendido e liberado.

Parabéns aos envolvidos. Mas e as pessoas que estão dirigindo sem CNH, estão cometendo um crime?

Primeira coisa quero deixar claro que não estamos falando das pessoas que tiveram a CNH suspensas ou cassadas, esses fatos são coisa diferente do que vamos tratar aqui. Vamos falar hoje sobre quem nunca fez a CNH, ou está com ela vencida e continua dirigindo.

Vários motivos podem levar uma pessoa a fazer isso, não estou aqui para julgar os motivos, se por impossibilidade financeira ou mesmo falta de interesse e excesso de confiança, fato é que algumas pessoas dirigem sem CNH.

Vamos lá, fato 1: você está dirigindo um veículo, sem CNH, quando é parado em uma blitz de trânsito e confessa ao “guarda” não possuir o documento.

Consequência: Você acaba de praticar um ato ilícito administrativo, não é um crime, não terá que responder penalmente, ou será julgado por juiz penal, você no caso teria cometido a ação descrita no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro:

“ Art. 162. Dirigir veículo:

I – Sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

Infração – gravíssima Penalidade – multa (três vezes);

Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado

Agora vamos dizer no fato 2: que o mesmo condutor desabilitado, fique nervoso, e em vez de frear, acelere o carro, fazendo que o agente de trânsito tenha que se desviar, para não ser atropelado.

Consequência: essa situação apesar de os dois motoristas estarem sem CNH, o segundo caso houve um crime, porque estando desabilitado, o motorista criou um perigo a alguém, é o que diz o artigo 309 do CTB:

“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Dito isso, dirigir sem CNH, não causando perigo, é um ilícito administrativo, dirigir sem CNH causando perigo, é crime.