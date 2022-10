Enola Holmes 2 e nova temporada de Bridgerton estão entre as novidades anunciadas pela Netflix para os próximos meses

Neste último mês, durante a segunda edição do Tudum, a Netflix anunciou diversas novidades que chegarão à plataforma nos próximos meses. Dentre as surpresas estão sequências de filmes que fizeram sucesso e novas temporadas e estreias de séries.

Confira, abaixo, os principais lançamentos:

Enola Holmes 2 – Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter estão de volta para mais aventuras e mistérios a serem desvendados. A sequência do filme de 2022 está programada para estrear em 4 de novembro.

Heart of Stone – Os amantes de ação puderam conferir as primeiras imagens de Heart of Stone, futuro filme da Netflix estrelado pela atriz Gal Gadot. O longa chega à plataforma em algum momento de 2023.

Bridgerton (3a temporada) – Considerado um dos maiores sucessos da Netflix, Bridgerton terá uma terceira temporada. Ainda não há data prevista de lançamento.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story – Ainda no clima de Bridgerton, o Tudum revelou as primeiras imagens de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, uma prequela para contextualizar melhor a série principal. A previsão de lançamento é para 2023.

The Crown (5ª temporada) – Sem muitos alardes, a Netflix revelou que a quinta temporada de The Crown chegará em breve às telinhas para abordar a vida da falecida Rainha Elizabeth II no início e meados dos anos 90. O lançamento está previsto para o dia 9 de novembro de 2022.

Além destes títulos, muitos outros estarão disponíveis em breve no aplicativo (: