Escola de Saúde oferta 450 vagas de curso técnico em Enfermagem

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Escola de Saúde Pública, divulgou edital de abertura das inscrições do processo de seleção para o curso técnico em Enfermagem, a ser iniciado em 2023. No total, são ofertadas 450 vagas em 12 municípios de Mato Grosso.

O curso técnico será ofertado no formato presencial em Água Boa, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Diamantino, Juara, Juína, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Rondonópolis e São Félix do Araguaia.

“É gratificante ver a Escola de Saúde atuando como deve e oferecendo formação profissional para a população de Mato Grosso. Este é um mercado, que será cada vez mais visado, sobretudo por estarmos ampliando a rede assistencial. Estão sendo construídos seis novos hospitais no nosso estado e esta demanda será suprida com investimento em qualificação de pessoal”, avaliou a secretária estadual de Saúde, Kelluby de Oliveira.

Ao final do curso, serão totalizadas 1.800 horas – 1.200 horas teórico-práticas e 600 horas de estágio curricular obrigatório (desenvolvidas no período matutino e vespertino).

“O objetivo deste curso é formar profissionais de nível médio técnico em Enfermagem, com habilidades cognitivas, procedimentais, atitudinais e relacionais, fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos, políticos e educacionais, a fim de realizar ações e procedimentos, que auxiliem na promoção, prevenção e recuperação da saúde, contribuindo com a qualidade dos serviços ofertados à população usuária”, explicou a diretora da Escola de Saúde Pública, Silvia Tomaz.

A inscrição é gratuita e está aberta desde esta sexta-feira (14), com término previsto às 23h59 do dia 28 de outubro de 2022, através deste link.

Todas as informações estão detalhadas no edital, que pode ser acessado ao final desta matéria.