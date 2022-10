Homem é morto no quintal de casa enquanto jantava

Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que José do Carmo de Oliveira, de 79 anos, é morto a tiros enquanto jantava na área externa de sua casa, em Cotriguaçu. O crime ocorreu na última terça-feira (18).

De acordo com as informações, o homem estava em família. No vídeo, é possível ver José carregando um prato de comida e se sentando pra comer à mesa, na parte externa da casa. De repente, ele é atingido e cai.

Ainda nas imagens, um jovem, identificado com filho da vítima, fica em desespero.

O atirador não aparece nas imagens e não há informações da possível motivação. A Polícia Judiciária Civil vai investigar o caso.

ABAIXO O VÍDEO