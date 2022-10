Motorista cochila, sai da pista e tomba caminhão na MT-358

O condutor e o passageiro de um caminhão ficaram feridos após o veículo tombar na MT-358, entre Tangará da Serra (MT) e Campo Novo do Parecis (MT), neste sábado (22).

De acordo com informações da Via Brasil, concessionária que administra a região, o motorista disse que cochilou ao volante e perdeu o controle da direção do caminhão. O passageiro ficou preso às ferragens.

O condutor e o passageiro foram socorridos pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital.

Conforme informações o passageiro está em estado gravíssimo.