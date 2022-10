PM prende três e recupera defensivos roubados em zona rural

Três indivíduos foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM) no início da noite desta sexta-feira, em uma estrada próxima a MT-130, na altura do bairro Alto da Colina. Dentro do automóvel, galões de defensivos roubados há poucos dias de uma propriedade rural.

O grupo se preparava para comercializar o produto roubado. Após receber as informações, o serviço de inteligência da polícia repassou as características às guarnições do Raio, da PM, que fecharam o cerco.

Ao deslocar, os policiais avistaram o veículo de cor vermelha e realizaram a abordagem. Perguntado aos suspeitos sobre a origem dos produtos, os mesmos confessaram que pegaram de uma terceira pessoa na região do bairro Padre Lothar e não souberam informar quem seria o vendedor. Disseram, ainda, que estavam ali aguardando a chegada de outro comprador da carga.

Além do defensivo, dentro do carro foram encontradas porções de drogas e dinheiro. Os três forma presos em flagrante.

Logo após a prisão do trio e apreensão dos defensivos, uma vítima fez o reconhecimento de parte dos produtos. Ao checar o número de lote e registro, foi constatada a recuperação do defensivo.