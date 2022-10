Secretaria de Agricultura será responsável pelo cadastramento e distribuição do adubo do Projeto Biolodo

A Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico será a responsável por realizar o cadastramento dos produtores rurais que receberão, gratuitamente, o adubo produzido pelo projeto “Biolodo”. A iniciativa é inédita em Mato Grosso e colocada em prática por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá, a Águas Cuiabá, e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer-MT).

O projeto foi lançado nesta semana no Assentamento 21 da Abril, zona rural da Capital, e tem como objetivo transformar o lodo biossólido produzido pelas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em adubo rico em nutrientes. A partir disso, todo material será destinado para os produtores da agricultura familiar devidamente cadastrados.

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, destaca que a iniciativa incrementa o programa Pra Frente Cuiabá, auxiliando na recuperação das pastagens das propriedades selecionadas.

“Temos que pensar no futuro, em dar condições de trabalho e subsistência, porém, tudo começa pela base, que é a alimentação do gado. O biolodo está chegando na hora certa para que possamos melhorar os locais”, afirmou Vuolo.

A nova matéria-prime é considerada extremamente eficaz, pois evita o despejo desnecessário em aterros sanitários e, ao mesmo tempo, fomenta práticas sustentáveis. Entre os critérios de seleção estão a adoção de práticas de conservação de solos, aplicação do biossólido a uma distância mínima de 100 metros de poços, minas, áreas residenciais e de frequentação pública, assim como o respeito aos limites de matas ciliares.

O diretor-geral da Águas Cuiabá, Willian Figueiredo, enfatizou que a partir do pontapé inicial, a instituição fecha o ciclo correto de tratamento da rede coletora de esgoto, reduzindo drasticamente os impactos ambientais. De acordo com ele, 50 toneladas do biolodo já estão prontas para uso e a capacidade de produção mensal chegará a 800 toneladas.

“Foram anos de estudos para chegar ao resultado final. Esse é o nosso grande compromisso, implantar o sistema de esgotamento sanitário e todo subproduto gerado, conseguir utilizar em benefício da população cuiabana”,reiterou o gestor.

O casal de agricultores, donos do sítio, Rosi e Sergio Souza, agradeceram os envolvidos por todo o suporte, ajudando aqueles que mais precisam. “Não vou decepcionar vocês, nosso projeto vai dar certo e os produtos chegarão à mesa dos consumidores com total qualidade e segurança. Muito obrigada de coração”, disseram eles.

Elaborado em 2018, o elemento passou por uma série de testes e estudos até a sua total constituição, com base nos requisitos ambientais e agronômicos normatizados e exigidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema). O uso é apto em culturas como a fruticultura, feijão, milho e para a adubação de pastagens.