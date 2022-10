Usinas de etanol de milho em Mato Grosso devem impulsionar demanda em 6,24%

O consumo interno de milho 2022/23 em Mato Grosso deverá ser 6,24% maior se comparada à safra passada. A expectativa é que 12,71 milhões de toneladas sejam consumidas no estado, principalmente em função da abertura e ampliação das usinas de etanol à base do cereal.

Mato Grosso conta com uma previsão de oferta de milho para a safra 2022/23 4,4% superior à temporada passada. As estimativas apontam uma oferta de 45,78 milhões de toneladas, conforme relatório do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

“O incremento neste volume se deu pelo crescimento na produção, pautado pelo aumento da área cultivada de milho e no rendimento médio estadual estimado em relação ao ciclo da 2021/22”, traz o relatório.

Exportações de milho devem crescer 5,28%

A demanda do mercado externo, assim como o mercado estadual, deve seguir aquecida. As perspectivas de envio de milho para outros países giram em torno de 28,32 milhões de toneladas, um crescimento de 5,28% em relação ao ciclo 2021/22.

“A perspectiva é de que as exportações continuem aquecidas para a próxima safra, em vista da redução na expectativa da produção mundial, sobretudo pela quebra produtiva dos EUA, maior produtor mundial”, explica o Imea.

No que tange o mercado interestadual a previsão de consumo ficou em 4,5 milhões de toneladas, próximo aos níveis estimados na temporada 2021/22.

“Com a ampla produção, os estoques finais passam a ser estimados em 0,25 milhão de toneladas, 5,10% a mais que na safra atual”, diz o Imea.