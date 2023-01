A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niépce. Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando, juntas ou em paralelo, ao longo de muitos anos.

Se por um lado os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas e, desde a introdução do filme fotográfico colorido, quase não sofreram mudanças, por outro, os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens produzidas, agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos, popularizando o uso da fotografia.

Confira, abaixo, minha sugestão de 3 livros para aprender mais sobre a fotografia:

Leia isto se quer tirar fotos incríveis de gente

“Sem clichês. Sem enrolação. Sem jargão profissional. Esta introdução simples e direta sobre como fotografar pessoas é a muito aguardada continuação do best-seller ‘Leia isto se quer tirar fotos incríveis’. Ideal para usuários de qualquer câmera com um conhecimento básico de alguns fundamentos da fotografia, este livro descreve as técnicas essenciais para fotografar pessoas, seja na rua, em casa ou em um estúdio. Recheado de imagens icônicas feitas por fotógrafos aclamados, este livro oferece inspiração e todo conhecimento técnico que você precisa para sair por aí e tirar ótimas fotos de amigos, familiares e de todo mundo.”

Sobre fotografia

Sobre fotografia, ganhador do National Book Critic Circle Award de 1977, é um livro que fez história no âmbito dos estudos da imagem. Publicado originalmente no Brasil em 1983, reúne seis ensaios escritos na década de 70, em que a romancista e filósofa Susan Sontag analisa a fotografia como fenômeno de civilização desde o aparecimento do daguerreótipo, no século XIX. O resultado é uma história social da visão, demonstrando seu lugar central na cultura contemporânea. Sontag extrapola os domínios da técnica da fotografia, enfoque que desliga a prática fotográfica do quadro social que a inventa e a consome. Abrangentes e reflexivas, as análises dialogam com a filosofia, a sociologia, a estética e a arte pictórica.

Para entender uma fotografia

Para John Berger ― assim como para Walter Benjamin, Susan Sontag e Roland Barthes ―, a fotografia era uma área de interesse especial, mas não uma especialidade. Eles a abordaram não com a autoridade de curadores ou de historiadores, mas como ensaístas. Para entender uma fotografia reúne 24 ensaios de Berger, organizados cronologicamente e escritos ao longo de mais de quarenta anos. O autor se vale de literatura, filosofia, psicanálise e metafísica para tratar de fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, André Kertész e Sebastião Salgado.