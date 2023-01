5 coisas que você precisa parar de dizer para si mesma 

Você ouve uma voz dentro da sua cabeça dizendo coisas negativas o tempo todo? Essa voz é muito poderosa e, algumas vezes, pode acabar te fazendo pensar mal sobre si mesma e até dizer coisas que não são verdade.

Se isso acontece com você, é hora de dar um basta e começar a treinar sua mente para dizer apenas coisas positivas e que tenham algum valor para sua vida. Pensando nisso, compartilhamos abaixo 5 coisas que você deveria parar de dizer para si mesma imediatamente!

“Eu sempre faço coisas idiotas”

Mesmo as pessoas mais inteligentes cometem erros. Claro que toda ação tem uma repercussão, mas isso não quer dizer que você deve deixar a ansiedade dominar sua capacidade de fazer as coisas direito. A chave aqui é aprender com seus erros e melhorar, em vez de se sabotar e dizer coisas assim.

“Eu sempre falho”

O fracasso faz parte da vida e não deve importar, desde que você saiba como se recuperar. Aceitar o fracasso é uma das formas mais tóxicas de pensar. Por mais clichê que pareça, a chave é nunca desistir e continuar tentando até conseguir.

“Ninguém se importa comigo”

Embora seja normal que você se sinta triste ou solitário às vezes, isso não deve dar origem a pensamentos como “ninguém realmente se importa comigo”. A forma como você percebe tudo ao seu redor faz toda a diferença. Então, no momento em que você começa a pensar que ninguém se importa com você, você começa a afastar as pessoas. Pode haver muitas pessoas em sua vida que se preocupam com você, tudo o que você precisa fazer é alcançá-las e conversar com elas.

“Eu não deveria ficar falando”

Você acha que as pessoas não gostam quando você fala? Você sente que está sendo julgado toda vez que fala? Em primeiro lugar, as pessoas ao seu redor não devem fazer você se sentir assim e, se o fizerem, você precisa de um grupo melhor de pessoas ao seu redor. Dito isto, falar é a parte mais importante de comunicar suas ideias a outras pessoas e permanecer fiel a si mesmo. Portanto, nunca duvide e evite expressar sua opinião.

“Vale mesmo a pena viver assim?”

Você tem se sentido triste ultimamente? Enquanto alguns momentos de tristeza passam, alguns duram mais do que você pensava e isso é algo conhecido como depressão clínica. Se você tem pensamentos como “Vale a pena viver esta vida?”, “É melhor se eu for embora.” Procure ajuda! Nenhum problema é grande demais para ser resolvido. Conversar com seus entes queridos ou com um profissional certificado pode ajudar.