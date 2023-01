Motociclista perde controle após ser fechado por veículo de carga, bate em meio-fio e acaba morrendo próximo ao Trevão

Mais um motociclista morreu nesta segunda-feira (30) em Rondonópolis – MT. Este é o segundo acidente com vítima fatal envolvendo moto registrado hoje.

Segundo informações, o motociclista estava em uma Bros-160 e seguia no km 118 da BR-163, próximo a região conhecida como Trevão, quando foi fechado por um veículo de carga. Com isso, ele perdeu o controle, bateu no meio-fio e foi arremessado contra a mureta de proteção, a cerca de 50 metros de onde perdeu o controle.

Com o impacto, ele morreu na hora. Uma equipe da Rota do Oeste esteve no local e constatou o óbito.

Há sinais de frenagem no local.