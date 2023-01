Pai é preso suspeito de fotografar e abusar sexualmente de filha

A Polícia Civil, por meio do Núcleo da Mulher da Delegacia de Jaciara (MT), cumpriu na quinta-feira (12), mandado de prisão preventiva, contra um homem investigado por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha de apenas 10 anos de idade, no município de São Pedro da Cipa (MT).

As investigações iniciaram após a mãe da vítima procurar a Polícia Civil depois de perceber mudanças no comportamento da filha e encontrar no celular dela fotos em situações de nudez. Diante das informações passadas pela comunicante, imediatamente o delegada do Núcleo da Mulher de Jaciara, Anna Paula Marien, instaurou inquérito policial para apuração dos fatos.

Durante as investigações, foi identificado que as fotos encontradas no celular da menina foram tiradas pelo próprio pai, que é separado da mãe e durante as visitas da filha, além de tirar as fotografias em poses pornográficas, submetia a menor a prática de atos libidinosos diversos.

Diante dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito que foi deferida pela Justiça e cumprida logo em seguida pelos policiais da Delegacia de Jaciara.

“A prisão do investigado se deu de forma extremamente célere pela Polícia Civil, tendo em vista que entre o registro da ocorrência, coleta de elementos sobre autoria e materialidade e efetivação da prisão transcorreram apenas três dias”, disse o delegado titular da Delegacia de Jaciara, José Ramon Leite.