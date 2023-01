Palmeiras vence o Flamengo em jogo de sete gols

Em jogo de sete gols, o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 e conquistou a Supercopa do Brasil pela primeira vez na história na história. Raphael Veiga (2x) e Gabriel Menino (2x) marcaram para o Verdão, enquanto Gabigol (2x) e Pedro descontaram.

O Verdão conquista mais um título em cima do seu principal rival no Brasil, assim como já havia sido na Libertadores de 2021.

O jogo

O primeiro tempo mais nervoso e brigado do que jogado, em Brasília. Apesar disso, quem conseguiu ser melhor foi o Palmeiras. O Verdão criou as principais chances de gol e não deu espaços ao Flamengo.

Apesar dessa superioridade paulista, em um vacilo de Zé Rafael, o Rubro-Negro saiu na frente. O camisa 8 tentou sair jogando, perdeu para Arrascaeta e acabou cometendo pênalti.

Na cobrança, Gabigol bateu com categoria, deslocando Weverton, e abriu o placar no Mané Garrincha.

Apesar do gol, o Palmeiras não mudou sua forma de atuar e acabou conseguindo o empate logo depois. Após finalização de Dudu, David Luiz falhou e a bola sobrou para Raphael Veiga finalizar no canto de Santos.

Antes do intervalo, ainda houve tempo para Gabriel Menino acertar um chutaço de fora da área no ângulo do goleiro flamenguista para virar o jogo.

Segundo tempo

E se no primeiro tempo o Flamengo pouco criou, a equipe começou bem a segunda etapa e criou duas oportunidades. Na primeira, Gabigol cruzou na cabeça de Pedro, mas o centroavante parou em Weverton.

No segundo lance, Éverton Ribeiro achou Gabigol livre, ele saiu cara a cara com Weverton e tocou por cima do goleiro do Palmeiras para empatar.

No entanto, a igualdade durou pouco tempo. Minutos depois, Éverton Ribeiro colocou a mão na bola dentro da área: pênalti. Raphael Veiga foi para a cobrança e colocou novamente o Verdão na frente.

E o Flamengo foi novamente buscar o empate. Ayrton Lucas passou bem por Marcos Rocha e cruzou para Pedro, de calcanhar, deixar tudo igual.

Quando a partida parecia se encaminhar para as penalidades, Gabriel Menino apareceu de novo para decidir. Raphael Veiga cruzou, o camisa 25 finalizou e contou com falha de Santos para decidir o título para os paulistas.