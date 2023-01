Presidente da Acir, Marchiane Fritzen, é empossada pela Facmat

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat), empossou, nesta quinta-feira (26), em Cuiabá, os novos presidentes que estarão à frente das Associações Comerciais filiadas em todo o estado pelos próximos anos.

A cerimônia de posse aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal e contou com as presenças de diretores, autoridades, executivos, colaboradores e convidados.

Eleita presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – Acir, para o biênio 2023/2024 com a diretoria “Para Todos”, Marchiane Fritzen, afirmou que trocar experiências com empresários de outros estados é um aprendizado imenso e muito gratificante.

“Foi uma noite muito especial, nos unimos e celebramos o empreendedorismo com todo o estado, isso é de muito valor e simboliza o associativismo. Tenho certeza que agregaremos muito para os nossos associados com essa troca de conhecimento. O estado de Mato Grosso tem muita sorte dos empresários que constroem e se dedicam para sermos essa potência. ”, destaca a presidente da Acir.

Reeleito à presidência da Federação e da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACCuiabá), Jonas Alves entregou um a um os certificados aos presidentes presentes e destacou sobre a importância do associativismo e da união de todos, que juntos, dão voz ao empresariado.

“O associativismo envolve confiança, cooperação e desejo mútuo. Presidir uma entidade de classe é uma das tarefas mais complexas. A responsabilidade é grande. Trabalhamos, voluntariamente, dando voz aos empresários. Seguimos na direção da força da união”, proferiu o presidente da Facmat durante seu discurso.

Durante o evento, também foram empossados os novos diretores da Facmat para a gestão 2023-2026.

Prestigiaram a cerimônia, o presidente da Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat), Manoel Lourenço de Amorim Silva; a superintendente do Sebrae MT, Lélia Brum; o diretor de Administração e de Finanças do Sebrae MT, Roberto Henrique Dahmer; o diretor técnico do Sebrae MT, André Luiz Spinelli; a presidente da Academia Mato-Grossense de Letras, Sueli Batista; Marco Sérgio Pessoz, representando a Fecomércio/MT; e Junior Macagnan, vice-presidente da CDL/Cuiabá; além de representantes dos presidentes do Conselho Regional de Administração (CRA-MT) e do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MT).

Ambientação

Antes da cerimônia, no período da tarde, os presidentes eleitos tiveram um encontro no Centro de Eventos para ambientação e preparação para assumirem a função. Foram apresentados a estrutura associativista, a função junto aos empresários, comércio e sociedade, explanando de forma concreta sobre o todo do funcionamento de uma Associação Comercial. Representantes do Sebrae Mato Grosso também apresentaram o projeto Sebrae Aqui, desenvolvido em parceria com a Associações Comerciais.