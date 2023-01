Sobe o número de acidentes nas rodovias federais em Mato Grosso

Das 00h do dia 30/12/22 às 23:59h do dia 01/01/23, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização, o combate à criminalidade e o trabalho de prevenção a acidentes nas rodovias federais. A Operação Ano Novo contou com incremento de policiais nos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas no estado conforme estatísticas da instituição.

Em Mato Grosso, neste ano, tivemos aumento de 63% nos índices de pessoas fiscalizadas com abordagem, sendo registradas 3.907 pessoas fiscalizadas e 2.853 veículos também fiscalizados, o que representa um aumento de 31%. No ano anterior foram 2.400 pessoas fiscalizadas e 2.184 veículos fiscalizados com abordagem.

Com o aumento do fluxo de veículos, o número de acidentes nas rodovias federais em Mato Grosso, subiu de 13 para 17, sendo 01 vítima fatal. No ano anterior não houveram vítimas fatais.

Veja outros números:

INFRAÇÕES – 30/12/2022 à 01/01/2023

Alcoolemia …………………..….………………………..… 83 aumento de 102 %

Sem cinto de segurança ………………………………… 91 aumento de 20 %

Ultrapassagens (todos os tipos) ………………………… 115 queda de 17 %

Criança sem uso de Dispositivo de retenção DRC …… 27 aumento de 4 %

Total de Autos de Infração .…..………………………. … 1.357 aumento de 19 %

COMBATE À CRIMINALIDADE – 30/12/2022 à 01/01/2023

Crimes de trânsito …………………………..15 aumento de 114%

Pessoas detidas – total geral ….……………23 aumento de 19 %